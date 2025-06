La buona notizia per le aree più calde | Giuliacci e il calo delle temperature Dove si verificherà

Buone notizie per le zone più calde d’Italia: un calo delle temperature sta per arrivare, portando sollievo e speranza. Grazi alle previsioni di Mario Giuliacci, esperto di meteorologia, scopriamo che domani, sabato 28 giugno, l’onda di calore si attenuerà di 2-4 gradi nelle regioni più colpite, come Puglia e Calabria ionica. Prepariamoci a vivere un weekend più fresco e piacevole, un regalo dal cielo per tutti.

Sul meteo arrivano novità importanti dal colonnello Mario Giuliacci. Quale sorpresa dobbiamo aspettarci per domani? L'esperto meteorologo spiega tutto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci: "Domani, sabato 28 giugno, le temperature scenderanno tra 2 e 4 gradi, che non è poco, su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, Calabria ionica, che in questo momento, soprattutto la Puglia e la Calabria ionica, sono le aree più surriscaldate. Quindi qui le temperature scenderanno decisamente sotto i 35 gradi, per effetto di venti più freschi in arrivo da Balcani, a seguito di quella perturbazione che ieri ha portato il temporale al nord".

