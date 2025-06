La bellezza è studiata nelle università Tutte le facoltà

La bellezza, un tempo relegata ai saloni e alle passerelle, conquista anche il mondo accademico. Università di tutte le facoltà ormai riconoscono il valore di questa affascinante disciplina come un campo multidisciplinare che unisce scienza, chimica, creatività, marketing e molto altro. È l'inizio di un nuovo capitolo in cui passione e conoscenza si intrecciano, dimostrando che studiare la bellezza significa prepararsi a rivoluzionare il modo in cui percepiamo e valorizziamo noi stessi e il mondo.

Com’era? «Fai della tua passione il tuo lavoro e non lavorerai mai un giorno della tua vita». Chiunque abbia pronunciato questa frase, aveva ragione. Anche se si parla di beauty: oggi anche la bellezza entra nei corridoi dell’istruzione accademica o universitaria come materia di studio. E non come una disciplina frivola o marginale, ma come un campo multidisciplinare, capace di tenere insieme scienza, chimica, creatività, marketing e imprenditoria. E perfino arte e sociologia. Il mondo della bellezza, in tutte le sue sfaccettature, è un sistema culturale che merita la nostra attenzione, e sì, merita anche di essere correttamente approfondito e studiato nelle università. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La bellezza è studiata nelle università. Tutte le facoltà

