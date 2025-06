L’1% dei più ricchi al mondo ha guadagnato altri 33,9 miliardi

Nel mondo dei numeri straordinari, i primi 1% dei più ricchi ha accumulato una ricchezza tale da poter eliminare la povertà estrema. Secondo l'ultima analisi di Oxfam, tra il 2015 e il 2023, questa élite ha incrementato il proprio patrimonio di 33,9 trilioni di dollari, un dato che solleva importanti questioni etiche e sociali. È il momento di riflettere: come possiamo ridurre questa ingiustizia e promuovere un’equa distribuzione delle risorse?

Oxfam ha pubblicato una nuova analisi in cui rivela un aumento senza precedenti della ricchezza privata. Tra il 1995 e il 2023 la ricchezza privata globale è cresciuta di 342.000 miliardi di dollari, ben otto volte di più rispetto a quella pubblica. Il risultato è che l’1 % dei più ricchi al mondo, negli ultimi dieci anni, ha aumentato la propria ricchezza di 33,9 trilioni di dollari dal 2015, cifra sufficiente a porre fine alla povertà estrema in tutto il mondo. Secondo il rapporto “Dal profitto privato al potere pubblico: finanziare lo sviluppo, non l’oligarchia”, queste risorse sono 22 volte superiori a quelle necessarie per eliminare la povertà globale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it