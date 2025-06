Krol | Lang? Un talento vero che adesso può esplodere

Ruud Krol, leggenda del calcio e ex centrocampista del Napoli, ha espresso entusiasmo per Noa Lang, definendolo “un talento vero che può esplodere definitivamente”. Nell’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, Krol sottolinea come il giovane olandese rappresenti l’investimento ideale per rinvigorire il reparto offensivo azzurro. Con un talento così in ascesa, il Napoli potrebbe davvero fare il salto di qualità: il futuro di Lang potrebbe essere esplosivo.

Ruud Krol ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. L’ex centrocampista del Napoli ha parlato d i Noa Lang, obiettivo di questo mercato da parte degli azzurri. Di seguito le parole dell’olandese alla Rosea. Krol su Lang. Così l’olandese ex calciatore del Napoli: “Ad un giocatore molto forte, l’ideale per il Napoli e per il suo calcio. Un talento vero che adesso può esplodere definitivamente, perché qui le cose sono già capitate con alcuni suoi colleghi. Il successo in campionato con il Psv porta pure la sua firma, come è giusto che ci sia: ci sono tanti gol, gli assist ed una presenza decisiva. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Krol: “Lang? Un talento vero che adesso può esplodere”

