Krol Lang 232 L, il gioiello ideale per il Napoli, incanta con dribbling, gol e creatività, dimostrando un talento straordinario. L’ex difensore azzurro ha condiviso le sue impressioni sugli obiettivi di mercato dei partenopei, sottolineando come Beukema abbia sorpreso tutti, crescendo notevolmente in Italia. Un talento destinato a scrivere nuove pagine di successo con la maglia partenopea.

L'ex difensore azzurro ha parlato degli obiettivi di mercato dei partenopei: "Beukema mi ha sorpreso: in Italia è cresciuto tanto".

Krol: «Noa Lang ha bisogno di un allenatore come Conte. Cruyff era superiore a Cristiano Ronaldo» - Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha espresso grande ammirazione per Noa Lang, sottolineando le sue qualità straordinarie e il suo potenziale.

Krol esalta Lang: "Ideale per il Napoli, vi dico perchè in azzurro può esplodere! Sul paragone con Mertens..." - Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Ruud Krol ha parlato di Noa Lang, obiettivo di questo mercato da parte del Napoli. Riporta msn.com

Krol incorona Lang: «È perfetto per il Napoli, Conte saprà come fargli fare il salto» - Ruud Krol, leggenda del Napoli anni ’80 e voce autorevole del calcio europeo, ha parlato del nuovo corso azzurro targato Antonio Conte. Secondo napolipiu.com