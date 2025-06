Kris Jenner ruba la scena alle nozze di Bezos | il ‘glow up’ a 69 anni e la somiglianza con Kim Kardashian

Le nozze di Bezos a Venezia hanno acceso i riflettori sul gossip, ma questa volta a rubare la scena è stata Kris Jenner. A 69 anni, la mamma e stratega dell’impero Kardashian ha mostrato un ‘glow up’ sorprendente, accentuato dalla somiglianza con Kim Kardashian. Un vero e proprio spettacolo di stile e carisma che non passa inosservato. Scopriamo insieme come Kris continua a catturare l'attenzione e a dimostrare che l’età è solo un numero.

(Adnkronos) – Non si parla d'altro. Le nozze di Bezos- Sanchez a Venezia sono su tutte le pagine di gossip negli ultimi giorni. Ma a catturare i riflettori, almeno per ora, è lei, la momager più famosa di tutte: Kris Jenner, mamma e artefice dell'impero Kardashian. Con un aspetto da far invidia, tutti si stanno

