Koulibaly | Inzaghi? All’Inter ha fatto bene parliamo tanto di un aspetto

Kalidou Koulibaly, ex Napoli e Chelsea, ha recentemente espresso parole di ammirazione per Simone Inzaghi, oggi alla guida dell’Al Hilal. L’ex difensore nerazzurro ha sottolineato come l’allenatore abbia portato entusiasmo e solidità alla squadra, contribuendo ai recenti successi in competizioni internazionali. Parliamo di un rapporto professionale che si rafforza e di un tecnico che, anche lontano dall’Italia, continua a dimostrare il suo valore. Ma cosa rende Inzaghi così speciale? Scopriamolo insieme.

Koulibaly ha parlato di Simone Inzaghi, ex Inter e oggi all'Al Hilal. Il difensore centrale senegalese ha fatto riferimento anche agli anni in nerazzurro. ELOGIO AL NUOVO MISTER – L'Al Hilal di Simone Inzaghi ha passato il turno al Mondiale per Club e agli ottavi di finale incontrerà nientepopodimeno che il Manchester City. Kalidou Koulibaly, ex Napoli e Chelsea, ha parlato dell'ex allenatore dell'Inter ai canali ufficiali della FIFA: « Inzaghi è un grande allenatore, lo conosco dai tempi in cui ero in Italia, ho giocato molte volte contro di lui. Ha fatto molto bene con l'Inter e ha raggiunto due volte la finale di Champions League, ha anche vinto lo scudetto.

