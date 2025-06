Koulibaly esalta Inzaghi | Grande allenatore ecco cosa ci fa fare

Kalidou Koulibaly non ha esitato a esaltare le qualità di Simone Inzaghi, definendolo un grande allenatore capace di trasformare la squadra e portarla a nuovi traguardi. Dopo aver guidato l'Al-Hilal oltre le aspettative, Inzaghi dimostra ancora una volta il suo talento e la sua capacità di motivare i giocatori. L’ottimismo e l’energia del tecnico sembrano essere la chiave per affrontare le sfide più ardue, come l’impegno contro il Manchester City martedì prossimo.

Al termine della sfida contro il Pachuca, Kalidou Koulibaly ha elogiato il suo nuovo allenatore Simone Inzaghi. Le parole del difensore centrale. Simone Inzaghi ha già conquistato l' Al-Hilal e i suoi giocatori. Il tecnico piacentino è riuscito a superare la fase a gironi e a conquistare l'accesso agli ottavi di finale. Martedì, la squadra araba dovrà superare il difficile scoglio rappresentato dal Manchester City ma, in caso di vittoria, potrebbe affrontare l' Inter ai quarti di finale (sempre ammesso che i nerazzurri battano la Fluminense agli ottavi). Dopo la sfida contro il Pachuca, il centrale dell'Al Hilal Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni della FIFA.

