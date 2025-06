Kostic Juve possibile cessione in Serie A | una big ripensa all’esterno serbo rientrato ai bianconeri Le condizioni per l’affare

Dopo un'estate di rumors e trattative, il futuro di Kostic alla Juventus si fa incerto: una big di Serie A potrebbe ripensarci e tentare l’assalto. La Roma, infatti, sta valutando seriamente il profilo dell’esterno serbo, appena rientrato dai prestiti. Con le condizioni giuste, tutto potrebbe cambiare in vista del mercato invernale, aprendo scenari sorprendenti per il prossimo campionato. La situazione è in evoluzione e le prossime settimane saranno decisive.

Kostic Juve, cessione in Serie A? Una big ci ripensa: novità sul futuro dell'esterno serbo. Gli aggiornamenti di calciomercato. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe messo nel mirino anche Filip Kostic. I giallorossi ripensano all'esterno serbo, appena rientrato alla Juventus dopo la parentesi in prestito al Fenerbahce. Tuttavia, la squadra di Gasperini prenderà in considerazione il laterale della Juve solo a condizioni favorevoli, sia per l'ingaggio che per il costo del cartellino alla luce dei 33 anni di Kostic. Si attendono ulteriori sviluppi.

Kostic Juve, il Fenerbahce esce allo scoperto: non riscatterà il giocatore serbo! Si riapre la strada verso la Serie A: un club si muove concretamente per l’esterno. Di chi si tratta - Il futuro di Filip Kostic si fa incerto: il Fenerbahce ha ufficialmente deciso di non riscattare l'esterno serbo, aprendo nuovi scenari per il suo ritorno in Serie A.

