Kostic delude alla prima da titolare | Finisce per essere stritolato nella morsa di Savinho e Nunes Bocciatura pesante per il serbo

Kostic, alla sua prima da titolare con la Juventus, si trova già in difficoltà: catturato nella morsa di Savinho e Nunes, la sua prestazione è stata una vera delusione. La bocciatura pesante per il serbo arriva in un momento difficile, che si riflette anche nel ko contro il Manchester City nel Mondiale per Club. Un avvio sotto tono che fa riflettere sui prossimi passi della Juventus in questa stagione intensa.

Kostic delude alla prima da titolare: «Finisce per essere stritolato nella morsa di Savinho e Nunes». Bocciatura per il serbo, rientrato dal prestito. La Juventus chiude il proprio girone al Mondiale per Club con una sonora sconfitta contro il Manchester City: 5-2 il punteggio maturato a Orlando in favore della squadra di Guardiola. La Gazzetta dello Sport ha fornito voti e giudizi ai protagonisti: di seguito la pagella di Kostic. KOSTIC 4 – Prima da titolare per il serbo, che dopo in paio di discese e qualche buon contrasto finisce stritolato nella morsa d Savinho e Nunes: male nell’azione del 2-1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic delude alla prima da titolare: «Finisce per essere stritolato nella morsa di Savinho e Nunes». Bocciatura pesante per il serbo

