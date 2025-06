Konami celebra 30 anni di PES con la modalità retrò Time Leap Trials

Per celebrare i 30 anni di Pro Evolution Soccer (PES), Konami sorprende i fan con la modalità Time Leap Trials, un viaggio nostalgico tra grafica low-poly e atmosfere retrò di PS1. Questa novità, parte della Nostalgia Campaign di eFootball, riporta i giocatori indietro nel tempo, risvegliando ricordi e emozioni d’infanzia. Preparatevi a rivivere l’essenza autentica di un’epoca indimenticabile, dove ogni partita è un tuffo nel passato che...

Per festeggiare i 30 anni della serie Pro Evolution Soccer Winning Eleven, Konami ha lanciato una sorpresa che farà battere il cuore ai fan di vecchia data: la modalità Time Leap Trials, un ritorno in grande stile all'estetica PS1, inserita all'interno della Nostalgia Campaign di eFootball. eFootball ci porta indietro nel tempo con una nuova modalità. La modalità Time Leap Trials trasporta i giocatori in un mondo fatto di grafica low-poly, texture pixelate e animazioni rigide, un chiaro omaggio ai gloriosi anni della prima PlayStation. Il gameplay è semplice ma avvincente: bisogna segnare un numero prefissato di gol entro un tempo limite, sfidando una squadra controllata dalla CPU.

