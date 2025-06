Kimi Antonelli sbotta con Hamilton | Ma questa gente che problemi ha? Lewis gli chiede scusa

Un episodio di tensione e imprevisti sul circuito dell'Austria mette in luce come anche i grandi campioni possano trovarsi alle corde. Kimi Antonelli si sfoga, ma Lewis Hamilton, sempre professionale, si scusa per l’incidente che ha costretto la Mercedes a un’azione di emergenza. In un mondo dove ogni secondo conta, il rispetto tra piloti diventa fondamentale: scopriamo cosa è successo e come si sono gestite le conseguenze.

Il pilota della Mercedes costretto a una manovra d'emergenza durante le seconde libere del GP in Austria perché ostacolato dal Ferrarista, in quel momento impegnato in un giro lento. "Cavolo, non l'ho visto affatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

