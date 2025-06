Kim sciolta e vistosa Vittoria con raccolto romantico Rania minimalista con chioma anti umido A ognuna la sua ispirazione per le cerimonie dell' Estate 2025

L'estate 2025 si preannuncia ricca di emozioni e stile, con celebrazioni mozzafiato immerse nell'incanto veneziano. Tra abiti romantici, acconciature anti-umido e look all’avanguardia, le star internazionali sfidano pioggia e polemiche per brillare in un’atmosfera da sogno. Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez è solo l’inizio di un trend di eleganza e innovazione che lascerà il segno. Venezia, tra moda e amore, si conferma meta d’eccellenza per eventi indimenticabili.

L usso sfrenato, polemiche montanti, pioggia improvvisa, uno stuolo di celebrità internazionali sui taxi-boat. Vestite e pettinate per stupire, anche nel clima umido della Laguna. Benvenuti al – primo – party di matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Un vero e proprio evento da copertina, tra moda couture e beauty look curati fin nel più piccolo dettaglio. Matrimonio di Jeff Bezos, il bacio a Lauren Sanchez e l'amore per Venezia: «Una città impossibile» X Leggi anche › Matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: da Kim Kardashian a Ivanka Trump, i vip in arrivo a Venezia Le ospiti al pre party di Bezos e Sanchez.