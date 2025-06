Killer delle escort sotto vigilanza Le rivelazioni dell’aggressore di Vasile

Nel cuore di Montecatini Terme, un caso che scuote le acque tranquille della città. Ionut Cristi Guma, protagonista di una vicenda drammatica, rivela dettagli sconvolgenti sull’attacco a un’escort sotto vigilanza, portandoci dentro un mondo oscuro di passioni e inganni. La sua testimonianza svela retroscena sorprendenti, lasciando emergere interrogativi inquietanti su fiducia e manipolazione. La verità sta finalmente venendo a galla, e il mistero si infittisce.

Montecatini Terme, 27 giugno 2025 – "Ho conosciuto Ana Maria nei primi giorni del 2022, quando ero appena uscito dal carcere di Sollicciano. Ero andato ad abitare a Montecatini e una sera l’ho incontrata in un bar. Il giorno dopo ci siamo visti di nuovo ed è scattata la passione. Non mi ha mai detto di essere una prostituta, diceva di lavorare un bar. Io mi sono sempre fidato”. Ionut Cristi Guma, l’uomo che ha gettato miscela di olio bollente e zucchero, all’interno del carcere di Prato, ed è accusato di aver prodotto uno sfregio permanente al volto di Vasile Frumuzache, il killer reo confesso di due escort, racconta così la storia con Ana Maria Andrei. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Killer delle escort sotto vigilanza. Le rivelazioni dell’aggressore di Vasile

