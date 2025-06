Khamenei torna all’attacco

Khamenei torna all’attacco, e la scena internazionale si infiamma con nuove tensioni. Mentre il mondo osserva, anche negli Stati Uniti si assiste a un dibattito acceso tra poteri e media, come evidenziato dalla conferenza stampa del Pentagono. Pete Hegseth, ex anchorman di Fox News, non ha esitato a criticare i media nazionali, puntando il dito contro la loro mania di scandali che rischiano di oscurare i successi delle forze armate. La situazione si fa sempre più complessa e intrigante.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA "La stampa è alla continua ricerca di scandali, e così si perdono momenti storici come i livelli record di reclutamento nell’Esercito, nell’Aeronautica e nella Marina". È stata una conferenza stampa, quella che si è tenuta ieri pomeriggio al Pentagono, all’insegna all’attacco, quella del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. L’ex anchorman di Fox News ha criticato i media statunitensi e confermato il "successo" dei raid a stelle e strisce in Iran. Secondo il capo del Pentagono, "molti impianti chiave sono stati distrutti e ci vorranno anni per ricostruirli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Khamenei torna (all’attacco)

In questa notizia si parla di: attacco - khamenei - torna - stampa

Iran, Israele riprende l'attacco: "enorme esplosione" al sito nucleare di Isfahan, azzerata la prima linea militare. Attesa per una risposta "imminente" di Teheran. Khamenei: "Non avremo mezze misure" - In un clima di tensione crescente, il nuovo attacco israeliano contro il sito nucleare di Isfahan ha scatenato conseguenze devastanti, con oltre 78 vittime e feriti.

#Iran Poco fa, a pochi giorni dall'attacco americano, è tornato a parlare #Khamenei. Il corrispondente Sergio Paini #GR1 Vai su Facebook

Il podcast della rassegna stampa con @battgirl74: - La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei giura di reagire contro Israele e agli attacchi USA - MAGA è diviso sui bombardamenti di Trump - Teheran è sotto shock : “siamo fuggiti con il cuore pesante” Vai su X

Iran: Ancora nessun piano per ripresa negoziati con Usa - Macron: Lo scenario peggiore sarebbe il ritiro dell'Iran dal trattato di non proliferazione nucleare; Che cosa farà ora l'Iran: le tre mosse sul tavolo di Khamenei; Iran, presidente Pezeshkian: niente stop al nucleare. Media: Khamenei introvabile. Ecco come si è arrivati all’attacco Usa.

Khamenei torna (all’attacco) - di Lorenzo MantiglioniROMA"La stampa è alla continua ricerca di scandali, e così si perdono momenti storici come i livelli record di reclutamento nell’Esercito, nell’Aeronautica e nella Marina". Si legge su msn.com

Le 12 bombe, i 15 anni di pianificazione, l'attacco: la conferenza stampa del generale Caine sul raid Usa in Iran (con grafici e video). «Così abbiamo distrutto Fordow» - Il generale Caine ha illustrato l'operazione che ha portato gli Usa a bombardare i siti chiave del programma nucleare dell'Iran: «Ognuna delle bombe è andata esattamente dove volevamo che andasse» ... Lo riporta msn.com