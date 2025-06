Khamenei torna alla ribalta e si proclama vincitore Netanyahu | Opportunità per ampliare accordi di pace

Khamenei torna alla ribalta e si proclama vincitore, inaugurando un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente. Nel suo primo videomessaggio dopo la tregua con Israele, l'Ayatollah ha celebrato entusiasticamente i successi del suo popolo, alimentando tensioni e incertezze internazionali. Questa presa di posizione rappresenta una chiara opportunitĂ per ampliare i margini di manovra negli accordi di pace, ma anche un potenziale detonatore di reazioni decise da parte di Stati Uniti e Israele.

Nel primo videomessaggio alla Nazione dopo la tregua con Israele, l'Ayatollah ha voluto rivolgere tre congratulazioni al suo popolo: la prima per la vittoria contro Israele, la seconda per la deterrenza contro gli Usa e la terza per la compattezza con cui è stata affrontata la crisi. Una lettura distorta della realtĂ , che potrebbe provocare dure repliche sia da Washington che da Gerusalemme.