Kevin Spacey spunta a sorpresa nel palinsesto RAI | ecco cosa farà l' attore Premio Oscar

Kevin Spacey fa un sorprendente ritorno nel palinsesto Rai, lasciando tutti senza parole durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2025/2026 a Napoli. Dopo il riconoscimento all'Italian Global Series Festival, l’attore premio Oscar torna a calcare le scene, questa volta in una produzione italiana trasmessa su RaiPlay. Una scelta che promette di catturare l’interesse di molti, segnando un nuovo capitolo della sua carriera e arricchendo il panorama televisivo italiano.

Minimarket con Kevin Spacey Il progetto porta la firma dell'attore e autore Filippo Laganà e Marco Posani, che vestirà i panni di conduttore e protagonista di questo particolare show ambientato, appunto, in un minimarket.

