Kevin Spacey sbarca su RaiPlay con la nuova sitcom italiana MiniMarket | il colpo di scena nei palinsesti Rai 2025-2026

Kevin Spacey approda su Raiplay con la nuova sitcom italiana "Minimarket", un progetto innovativo ambientato in un caratteristico negozio romano. Il suo coinvolgimento rappresenta senza dubbio uno dei colpi di scena più interessanti nei palinsesti Rai 2025-2026. La sua presenza aggiunge un tocco di suspense e fascino, lasciando gli spettatori curiosi di scoprire quale ruolo interpreterà in questa intrigante produzione. Resta sintonizzato, perché il meglio deve ancora venire.

