Kevin Spacey nel programma Rai ‘Mini Market’

Kevin Spacey, l’acclamato attore premio Oscar, conquista nuovamente il piccolo schermo italiano con un debutto inedito su Raiplay. Dopo gli annunci di star come Whoopi Goldberg, la Rai si conferma regina delle sorprese, portando in casa nostra una personalità di livello internazionale. La partecipazione di Spacey promette di catturare l’attenzione dei telespettatori e di arricchire il panorama televisivo nazionale. L’attesa cresce: il suo progetto esclusivo su Raiplay segna un nuovo capitolo di eccellenza targato Rai.

Napoli, 27 giugno 2025 – La Rai pigliatutto. Dopo Whoopi Goldberg, che per i trent’anni della soap entrerà a far parte del cast di ‘Un posto al sole’ e avrà un ruolo all’interno di alcuni episodi in onda nel 2026, un altro Premio Oscar sarà in uno dei programmi della tv pubblica italiana. Si tratta dell’attore pluripremiato Kevin Spacey, che parteciperà a un progetto esclusivamente su Raiplay. Ad annunciarlo è stato il direttore Contenuti digitali e transmediali Rai, Marcello Ciannamea, spiegando che l'attore sarà protagonista di un progetto esclusivo per RaiPlay: si chiamerà ‘Mini Market’ e sarà una sit-com disponibile da novembre sulla piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kevin Spacey nel programma Rai ‘Mini Market’

