Kevin Spacey alla Rai per una sitcom il protagonista Laganà a Open | L’ho convinto con una mail Si è presentato sul set in bicicletta

Kevin Spacey, protagonista di una nuova sitcom sulla Rai, ha fatto il suo ingresso sul set in modo sorprendente: in bicicletta e con entusiasmo, dimostrando che solo i grandi possono permettersi di sorprendere così. A raccontarlo è Filippo Laganà, attore e protagonista del progetto "Minimarket" su RaiPlay, che ha convinto Spacey a partecipare attraverso una mail convincente. Una collaborazione che promette scintille nel panorama televisivo italiano.

«Solo i grandi fanno queste cose», a parlare con Open è l’attore Filippo Laganà, che da poco ha annunciato una collaborazione eccellente per il lancio del suo show su RaiPlay dal titolo Minimarket. Si tratta del due volte premio Oscar Kevin Spacey, negli ultimi anni investito da accuse di violenza sessuale poi smentite dai conseguenti iter giudiziari: un percorso di accuse e assoluzioni durato anni che ha provocato un lungo stop alla sua carriera. Le strade di Laganà e Spacey si congiungono, come spiega a Open Duccio Forzano, regista della sitcom, «per la cocciutaggine di Filippo, che ha agganciato con coraggio Kevin Spacey». 🔗 Leggi su Open.online

