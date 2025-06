Kevin Spacey alla Rai per una serie tv l’attore Laganà a Open | L’ho convinto con una mail Si è presentato sul set in bicicletta

Kevin Spacey, protagonista di una serie TV alla Rai, ha sorpreso tutti presentandosi sul set in bicicletta. A raccontarlo è l’attore Filippo Laganà, che con una semplice mail è riuscito a convincerlo a partecipare. Solo i grandi fanno queste cose, e Spacey, nonostante il passato burrascoso, dimostra ancora una volta il suo talento e passione per il mestiere. È un segnale di rinascita e speranza per il mondo dello spettacolo.

«Solo i grandi fanno queste cose», a parlare con Open è l’attore Filippo Laganà, che da poco ha annunciato una collaborazione eccellente per il lancio del suo show su RaiPlay dal titolo Minimarket. Si tratta del due volte premio Oscar Kevin Spacey, negli ultimi anni investito da accuse di violenza sessuale poi smentite dai conseguenti iter giudiziari: un percorso di accuse e assoluzioni durato anni che ha provocato un lungo stop alla sua carriera. Le strade di Laganà e Spacey si congiungono, come spiega a Open Duccio Forzano, regista della sitcom, «per la cocciutaggine di Filippo, che ha agganciato con coraggio Kevin Spacey». 🔗 Leggi su Open.online

