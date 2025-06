Kaufmann via libera all' estradizione in Italia Sequestrati documenti sui fondi per il film fantasma

La corte ha dato il via libera all’estradizione di Francis Kaufmann, coinvolto nel caso dei fondi per il film fantasma e sospettato di aver ucciso l’ex compagna e la figlia. Sequestrati documenti cruciali sui finanziamenti illeciti, che potrebbero fare luce su un intricato intreccio di denaro e mistero. La vicenda si avvicina alla svolta decisiva, lasciando spazio a nuove rivelazioni e alla giustizia che si avvicina.

Francis Kaufmann, l'uomo bloccato in Grecia perché sospettato di aver ucciso l'ex compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, verrà estradato in Italia. La corte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Kaufmann, via libera all'estradizione in Italia. Sequestrati documenti sui fondi per il film fantasma

In questa notizia si parla di: kaufmann - italia - libera - estradizione

Francis Kaufmann, l’ultimo alias sui social era Matteo Capozzi. “In Italia su una barca” - Francis Kaufmann, noto sui social come Matteo Capozzi, ha attirato l’attenzione con un passato avventuroso e misterioso: arrivato in Sicilia a marzo su un catamarano privato, con tre sim telefoniche e una bambina nata a Malta.

La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera all’estradizione di Francis Kauffman accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda Vai su X

Anastasia Trofimova non è morta di morte naturale: è stata uccisa. Di averla assassinata è accusato Charles Francis Kaufmann, 46 anni, americano che in Europa si presentava come “Rexal Ford”. Lo stesso uomo accusato di aver ucciso la piccola Andromed Vai su Facebook

Giallo di Villa Pamphili, via libera all'estradizione di Kaufmann in Italia dalla Grecia; Villa Pamphili, via libera all’estradizione: Kaufmann sarà giudicato in Italia; Villa Pamphili, dalla Corte d'Appello greca il via libera all'estradizione di Kaufmann.

Kaufmann, via libera all'estradizione in Italia. Sequestrati documenti sui fondi per il film fantasma - Francis Kaufmann, l'uomo bloccato in Grecia perché sospettato di aver ucciso l'ex compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, verrà estradato in Italia. Si legge su ilmessaggero.it

Villa Pamphili, via libera all’estradizione: Kaufmann sarà giudicato in Italia - Via libera dalla Grecia all'estradizione in Italia per Francis Kaufmann, l'uomo accusato di duplice omicidio a Villa Pamphili, Roma ... Lo riporta fanpage.it