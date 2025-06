Kaufmann Rita Dalla Chiesa | Prove cancellate responsabilità politica

Il caso di Francis Kaufmann, un tragico esempio di cronaca nera, si sta trasformando in un imbarazzo politico di vasta portata. Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, denuncia sconcertata: "Spariscono le tracce della truffa. Chi sta cancellando le prove?" La domanda inquietante apre uno scenario che coinvolge il Ministero della Cultura e il suo passato oscuro. √ą fondamentale fare chiarezza su ci√≤ che si cela dietro questa intricata vicenda.

Come evidente, quello di Francis Kaufman ¬†da agghiacciante caso di cronaca nera si √® ormai trasformato anche in imbarazzo politico non di poco conto. E Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, denuncia: " Spariscono le tracce della truffa. Chi sta cancellando le prove?". L'onorevole azzurra ed ex conduttrice di Forum fa riferimento ai fondi per il cinema elargiti dal Ministero della Cultura guidato all'epoca da Dario Franceschini e incassati dal misterioso cittadino romano arrestato in Grecia con l'accusa di aver ucciso a Roma la compagna, la russa Anastasia Trofimova e la loro figlioletta Andromeda, i cui corpi sono stati trovati senza vita a Villa Pamphili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it