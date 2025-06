Kaufmann e il film fantasma Giuli consegna alla polizia gli atti del tax credit dopo lo scoop di Open

In un contesto di tensioni e sviluppi sorprendenti, Francis Kaufmann si trova al centro di un intricato mosaico di accuse e decisioni giudiziarie. Mentre il tribunale greco autorizza l’estradizione in Italia, il ministro Alessandro Giuli fa un passo deciso: consegnare gli atti relativi al tax credit, protagonisti dello scoop di Open, alla polizia. Un gesto che potrebbe cambiare le sorti delle indagini e svelare nuovi dettagli sulla vicenda.

Proprio nel giorno in cui un tribunale greco dĂ il via libera all’ estradizione in Italia di Francis Kaufmann, l’uomo accusato di aver ucciso la compagna e la figlia abbandonando i corpi all’interno di villa Pamphili, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha deciso di accompagnare gli annunci dei giorni scorsi con un gesto esplicito: consegnare personalmente alla polizia giudiziaria gli atti utili all’indagine per truffa nei confronti dello stesso Kaufmann che – come rivelato da Open – ha ottenuto dal ministero della Cultura un milione di euro in tax credit per un film mai realizzato. L’incontro con la polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Open.online

