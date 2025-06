katia panisi dice addio al bar del tribunale

un popolo di studenti, avvocati e impiegati ha condiviso momenti di routine e confidenze, creando un vero e proprio cuore pulsante del tribunale reggiano. Oggi, con l’addio di Katia Panisi, si chiude un capitolo che ha segnato la vita di molti, lasciando un ricordo indelebile di cordialità e complicità . La sua presenza ha fatto del bar più di un semplice locale: un simbolo di comunità e tradizione che resterà nel cuore di tutti.

Ci sono i banchi delle aule dove si celebrano i processi e poi, a pochi metri, c’è il bancone: quello del bar dove tutti, indistintamente, si ritrovano fianco a fianco. Nel locale del tribunale reggiano, più che una semplice pausa, è un rito condiviso da molti. Oggi per Katia Panisi, storica barista del palazzo di giustizia, dopo 20 anni sarà l’ultimo giorno di lavoro nell’attività gestita da Gianluca Rozzi. In questo periodo, un popolo variegato – avvocati, magistrati, dipendenti del tribunale, imputati e parti offese, giornalisti e cittadini – hanno ricevuto ogni giorno da Katia non solo un buon caffè, l’erbazzone caldo, brioche e gustosi pranzetti, ma anche l’energia e la simpatia sprigionate dal suo sorriso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it