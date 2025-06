Katharine Hepburn | vita e segreti di un’icona ribelle

Katharine Hepburn, un'icona ribelle e senza tempo, ha rivoluzionato il volto del cinema con il suo spirito indomabile e la sua personalità autentica. Il nuovo documentario "Call Me Kate – La vita di Katharine Hepburn" svela i segreti di questa leggenda, tra successi straordinari e sfide personali, offrendo uno sguardo intimo sulla donna che ha sfidato le convenzioni per lasciare un'impronta indelebile nella storia del cinema. Scopriamo insieme il suo mondo affascinante e intramontabile.

Il mondo del cinema ha spesso celebrato le figure di attrici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Tra queste, Katharine Hepburn si distingue per il suo spirito rivoluzionario e la sua capacità di sfidare le convenzioni dell'industria cinematografica. Un nuovo documentario intitolato Call Me Kate – La vita di Katharine Hepburn offre un ritratto approfondito e autentico di questa icona, evidenziando non solo i successi professionali ma anche gli aspetti più umani e nascosti della sua vita. call me kate – il ritratto autentico di katharine hepburn. Diretto da Lorna Tucker, il film combina materiali d'archivio, registrazioni private e testimonianze inedite per costruire un'immagine completa della protagonista.