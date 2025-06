Karlie Kloss arriva incinta e radiosa a Venezia per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez

L’orizzonte di Venezia si illumina di glamour e emozione: Karlie Kloss, radiosa e in attesa del suo primo bambino, fa il suo ingresso tra le acque incantate per celebrare il matrimonio dell’anno tra Jeff Bezos e Lauren S. Sanchez. La città si trasforma nel palcoscenico di un evento esclusivo, con star internazionali pronte a vivere un momento memorabile tra eleganza senza tempo e atmosfere da sogno. È solo l’inizio di una celebrazione indimenticabile.

L’ex angelo di Victoria’s Secrets è solo una delle tante celebrità che stanno raggiungendo la Laguna per quello che si preannuncia come il matrimonio dell’anno. Tra gli ospiti già arrivati ci sono Oprah Winfrey, Kim e Khloé Kardashian, Orlando Bloom (da solo), Tom Brady, Bill Gates. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Karlie Kloss arriva incinta (e radiosa) a Venezia per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez

