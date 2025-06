Karate IL PROGETTO DELLA UISP ’Indo Juntos’ la chiusura a Rio E i ragazzi tornano a fare sport

La stagione 2024/2025 di ’Indo Juntos’, il progetto di karate promosso da UISP Modena Solidarietà a Vila Mimosa, si è conclusa in modo spettacolare sulla spiaggia di Ipanema. Dopo otto anni, i giovani coinvolti hanno ritrovato sport, speranza e sorrisi, dimostrando come la passione possa superare ostacoli e unire le comunità. E questa avventura, iniziata con entusiasmo, sta solo crescendo: il futuro promette ancora più successi e crescita per tutti i partecipanti.

Si è chiusa con una giornata di sport e sorrisi sulla spiaggia di Ipanema, a Rio de Janeiro, la prima stagione del progetto ’Indo Juntos’, scuola di karate creata da Uisp Modena Solidarietà a Vila Mimosa, quartiere noto per la prostituzione. Grazie al contributo del Comune di Maranello, Uisp ha fatto ripartire una scuola di arti marziali otto anni dopo la chiusura della prima esperienza. Nella stagione 20242025 sono stati 20 i ragazzi e le ragazze che hanno seguito il corso col professor Alfredo Apicella, 8 dei quali sono giunti al diploma di fine anno per aver partecipato a tutte le lezioni, ‘premiati’ da Apicella e dal maestro Abramo Zanasi, di JUstDO Modena, giunto a Rio per l’occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Karate, IL PROGETTO DELLA UISP. ’Indo Juntos’, la chiusura a Rio. E i ragazzi tornano a fare sport

