Kanye West offre alla moglie Bianca Censori 250mila dollari per indossare in pubblico un completo di lingerie fatto di caramelle E non è la prima volta

L'ultima trovata di Kanye West sta facendo parlare il mondo della moda e dello spettacolo: secondo il Sun US, il rapper avrebbe offerto alla moglie Bianca Censori ben 250mila dollari affinché indossi in pubblico un completo di lingerie fatto di caramelle, un’offerta più generosa rispetto ai 232mila inizialmente proposti. Ma cosa c’è dietro questa provocazione? Il suo intento è…

Ha destato scalpore l’indiscrezione del Sun US che vede al centro Kanye West. Il produttore avrebbe offerto alla moglie Bianca Censori 100mila dollari (85mila euro) per indossare in pubblico un audace completo di lingerie in caramelle. Il rapper aveva inizialmente “proposto” alla moglie il set di reggiseno e slip commestibili, ma aveva ricevuto un rifiuto “a bruciapelo” a meno che non arrivassero sul conto corrente di Bianca “almeno 400mila dollari “. La fonte ha anche spiegato che “West continua a dire la sua sugli abiti succinti della moglie e modella per mantenere la sua personalità audace in primo piano e per assicurarsi che il pubblico pensi che Censori sia la donna più sexy del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it