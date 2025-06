Kalulu da incubo serata horror per il difensore francese | almeno tre errori gravi nel suo match La pagella dei giornali

Una serata da dimenticare per Kalulu, protagonista di almeno tre gravi errori che hanno pesato sulla prestazione del difensore francese. La Gazzetta dello Sport analizza dettagliatamente la sua prestazione, che si aggiunge a una sconfitta dolorosa per la Juventus contro il Manchester City. Tra errori e occasioni mancate, il match si conferma un episodio da rivedere. Scopriamone i dettagli e i voti dei protagonisti in questa cruda analisi.

Kalulu da incubo, serata horror per il difensore francese: almeno tre errori gravi nel suo match. La pagella della Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La Juventus chiude il proprio girone al Mondiale per Club con una sonora sconfitta contro il Manchester City: 5-2 il punteggio maturato a Orlando in favore della squadra di Guardiola. La Gazzetta dello Sport ha fornito voti e giudizi ai protagonisti: di seguito la pagella di Kalulu. KALULU 4 – Serata da incubo per il francese, che non chiude su Doku, regala il 2-1 al Manchester City con un autogol e sbaglia sul 4-1 di Foden. Svarioni e confusione totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu da incubo, serata horror per il difensore francese: almeno tre errori gravi nel suo match. La pagella dei giornali

