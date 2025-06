k2 valtellina extreme vertical race trionfano daniel thedy e andrea mayr

Lotta, resistenza e passione si sono sfidate ancora una volta sulla durissima K2 Valtellina Extreme Vertical Race. Arrivata alla sua settima edizione, questa prova estrema ha messo alla prova atleti e spiriti più forti, tra il caldo afoso e la nebbia in quota. In campo maschile, Daniel Thedy e Andrea Mayr hanno scritto nuove pagine di leggenda, dimostrando che con determinazione si può superare qualsiasi ostacolo. Daniel Thedy, in particolare, è capace di...

Una prova durissima, resa ancora più impegnativa dal clima afoso e dalla nebbia in quota. La K2 Valtellina Extreme Vertical Race, giunta alla settima edizione, si conferma una delle competizioni più ostiche sulle ripide pendenze che in soli 9 km e 2000 metri di dislivello separano il centro di Talamona in Valtellina alla cima di Monte Pisello. In campo maschile si impone il valdostano Daniel Thedy in 1 ora 17 minuti e 41 secondi, capace di guadagnare terreno nei tratti finali dopo una fisiologica selezione fin dalle prime battuto, grazie a un ritmo sostenuto. Vero e proprio assolo invece per l'austriaca Andrea Mayr che ha addirittura chiuso in 12a posizione assoluta, confermando di essere una vera e propria fuoriclasse della specialità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it