Juventus Women Bennison | Io al Real? Ho visto la notizia no comment Da piccola loro tifosa

Io al Real? Ho visto la notizia, ma preferisco non commentare. Da piccola tifosa della Juventus, questa possibile svolta nella mia carriera lascia spazio all’emozione e all’incertezza. La nuova avventura potrebbe aprire un capitolo emozionante, ma per ora preferisco mantenere il riserbo. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa vicenda che tiene banco nel mondo del calcio femminile.

Juventus Women, Bennison: «Io al Real? Ho visto la notizia, ». Le dichiarazioni della giocatrice bianconera prossima al trasferimento. Hanna Bennison, centrocampista della Juventus Women e della Nazionale svedese, è prossima al trasferimento al Real Madrid. Ve lo abbiamo svelato ieri. La calciatrice ha commentato così la notizia dopo l’amichevole andata in scena ieri tra la Norvegia e la sua selezione: « Io al Real Madrid? Ho visto anche io la notizia, ma niente su cui posso commentare. Sto solo cercando di concentrarmi sull’essere qui e sull’Europeo. Da piccola ero una grande tifosa della loro squadra maschile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Bennison : «Io al Real? Ho visto la notizia, no comment. Da piccola loro tifosa»

Juventus Women, delusione per due bianconere: niente Europeo! Bennison invece c’è - La Juventus Women attraversa un momento di luci e ombre: mentre Bennison si guadagna la convocazione per l'Europeo, due bianconere devono accettare con delusione l'esclusione.

