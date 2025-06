Juventus Weah verso l’addio L’agente del calciatore | Non è una marionetta

La Juventus si prepara a un'estate di cambiamenti che potrebbe scuotere le sue fondamenta, tra calciomercato e il Mondiale per Club. Tra le stelle in discussione c’è Timothy Weah, ormai ai margini del progetto di Igor Tudor. Mentre l’agente del calciatore alza i toni, la sessione estiva si intreccia con eventi imprevedibili, pronti a riscrivere le sorti di una delle squadre più ambiziose d’Italia. La chiusura di questa vicenda si avvicina: scopriamo insieme come andrà a finire.

La sessione di calciomercato estiva andrĂ ad intersecarsi con il Mondiale per Club portando alcuni colpi di scena che potrebbero portare ad alcune rotte di collisione. Anche la Juventus adesso si trova in una situazione alquanto scomoda che vedrebbe come protagonista Timothy Weah, calciatore che non rientra piĂą nei piani di Igor Tudor. La settimana scorsa, come riportato da SkySport, la squadra bianconera aveva trovato una sorta di accordo per cedere il giocatore al Nottingham Forest. L’accordo per il trasferimento prevedeva anche la cessione di Mbangula per una cifra da 22 milioni di euro. L’affare però non sembra destinato ad andare in porto, anche perchĂ© la destinazione sembrerebbe non gradita all’americano che, dunque, ha rifiutato l’offerta proveniente dalla Premier League. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Weah verso l’addio. L’agente del calciatore: “Non è una marionetta”

