Juventus Vlahovic un futuro in bilico tra addio e rilancio

Dusan Vlahovic, ex protagonista indiscusso della Juventus, si trova ora in una fase cruciale della sua carriera: tra il desiderio di rilanciarsi e l’incertezza di un possibile addio. L’infortunio muscolare lo ha tenuto lontano dal campo, mentre i tifosi si chiedono quale sarà il suo destino nel futuro prossimo. Riuscirà il serbo a ritrovare la forma e ritagliarsi un ruolo da protagonista o il suo cammino con i bianconeri finirà qui?

Dusan Vlahovic, un tempo stella indiscussa della Juventus, vive un momento di incertezza. L'attaccante serbo, fermo per un infortunio muscolare, ha guardato dalla tribuna la vittoria dei bianconeri contro il Monza, segnata dal gol di Randal Kolo Muani. La sua ultima rete risale a febbraio 2025, contro il Cagliari

