Juventus Vlahovic sotto attacco | l’ex bianconero ci va giù pesante!

Dopo le recenti delusioni e la pesante sconfitta contro il Manchester City, il mondo Juventus si accende di polemiche e critiche. Tra accuse e analisi, l’ex bianconero Igor Tudor non risparmia commenti duri su Vlahovic, protagonista di un momento di grande pressione. La squadra di Guardiola ha dimostrato tutta la sua forza, ma ora la Juventus deve ritrovare unità e determinazione per risalire la china. La sfida è ancora aperta: come reagiranno i bianconeri?

Vlahovic torna al centro delle critiche del mondo Juventus: l'ex bianconero è stato durissimo con il serbo. Dopo le due vittoria di fila con avversari decisamente inferiori, la Juventus di Igor Tudor è andata al tappeto all'ultima giornata della fase a gironi contro il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola è salita in cattedra ad Orlando, rifilando alla Vecchia Signora una sconfitta per 5-2. Ko che non ha compromesso il cammino statunitense della Juve, approdata agli ottavi dove affronterĂ il Real Madrid di Xabi Alonso. Dopo la brutta prova dei bianconeri, sono stati tanti i calciatori bersagliati.

