juventus tudor dopo la disfatta loro di un altro livello

Dopo la clamorosa sconfitta contro il Manchester City, la Juventus si trova di fronte a una realtà dura da digerire. Igor Tudor, senza tentennamenti, riconosce la superiorità degli avversari, affermando che “Loro sono di un altro livello”, ma mette anche in guardia: “Si dimentica in fretta chi siamo e cosa possiamo ancora migliorare”. La sfida ora è risalire la china, imparando dai momenti difficili e guardando con speranza al futuro.

