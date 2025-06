Juventus senza Savona Tudor ridisegna la difesa | a chi tocca contro il Real Madrid?

Juventus senza Savona, Tudor deve ripensare la difesa in vista del duello con il Real Madrid. La sconfitta contro il Manchester City ha complicato i piani della Vecchia Signora, ora chiamata a riorganizzarsi rapidamente in un torneo rapido come il Mondiale per Club. Chi sarà chiamato a salire in cattedra? La risposta si svelerà il 1° luglio, quando tutto il destino bianconero sarà scritto sul campo.

Si sa, il Mondiale per Club è una competizione veloce e tempo per recuperare ce n’è davvero poco. Lo sanno bene la Juventus e Igor Tudor che, adesso, si ritroveranno a fare i conti con una difesa da ridisegnare dopo l’infortunio di Nicolò Savona. La sconfitta contro il Manchester City ha mandato la Vecchia Signora tra le braccia del Real Madrid, per quella che sarĂ la gara valida per gli ottavi di finale, che si terrĂ l’1 luglio a partire dalle ore 21:00. Ed è proprio contro i blancos che il tecnico croato dovrĂ rivedere le soluzioni tattiche per ricomporre la retroguardia della Juventus. Nicolò Savona è infatti uscito dal campo dopo il 60? di gioco dopo un duro contrasto di gioco con Erling Haaland, che ha richiesto l’intervento dello staff medico bianconero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus senza Savona, Tudor ridisegna la difesa: a chi tocca contro il Real Madrid?

