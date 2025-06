Juventus ora è ufficiale | agli ottavi c’è il Real Madrid

Niente calcoli: la Juventus affronta il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club, una sfida che promette emozioni forti e spettacolo. Dopo un girone difficile e una sconfitta pesante contro il Manchester City, ora i bianconeri sono chiamati a dimostrare il loro valore contro uno dei giganti europei. La lotta è aperta, e ogni dettaglio farà la differenza in questa sfida memorabile.

La sconfitta contro il Manchester City ha fatto male, e non solo per il passivo pesante. Il 5-2 incassato a Orlando ha infatti condannato la Juventus al secondo posto nel girone G del Mondiale per Club, privandola del vantaggio di un accoppiamento più morbido agli ottavi. La squadra di Igor Tudor, comunque qualificata, ha ora davanti a sé un ostacolo di quelli che fanno tremare i polsi: il Real Madrid di Xabi Alonso. Niente calcoli: la Juventus pesca i peggiori. Serviva un pareggio per blindare il primato. È arrivata invece una disfatta. E il risultato è chiaro: la Juventus, seconda nel suo gruppo, affronterà i primi classificati del girone H, ovvero i Blancos, che dopo un inizio incerto hanno accelerato nella fase finale, chiudendo davanti a tutti.

