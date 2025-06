Juventus niente accordo | così salta tutto

La Juventus si trova ancora in una fase di stallo, con accordi saltati e operazioni congelate, tra tensioni sul mercato e incertezze tecniche. Dopo un’ultima stagione difficile, i tifosi aspettano con ansia una svolta: il sogno di rinnovamento e vittorie è ancora vivo. Tuttavia, le sfide rimangono molte e il futuro bianconero dipende da decisioni cruciali che potrebbero cambiare il destino del club. La domanda ora è: cosa riserverà il prossimo capitolo?

La Juventus si ritrova ancora con diversi grattacapi sul mercato, con tante situazione che non riescono a sbloccarsi. E che stanno bloccando anche le operazioni in entrata. È ovvio che dopo l'ultima stagione, in cui è stato centrato solo – e non con facilità – l'obiettivo minimo della Champions, la Juve debba essere rivoltata come un calzino. I tifosi si attendevano la scelta di un nuovo allenatore (Conte era notoriamente il favorito), ma alla fine è rimasto Igor Tudor. Le novità dovranno vedersi necessariamente in campo tra i giocatori, ma per adesso i progetti di Comolli non sono ancora emersi con chiarezz a.

Juventus, niente scambio per Vlahovic: “Bastano 15 milioni” | ESCLUSIVO - La Juventus conferma che non ci saranno scambi per Vlahovic, con un'offerta esclusiva di 15 milioni. Il futuro del centravanti serbo alla Continassa è in bilico, con la sua possibile partenza prevista per l’estate.

Pogba deluso dalla Juventus Così si racconta Paul Pogba che a 32 anni ha trovato l’accordo con il Monaco per un biennale e, per l’appunto, esordirà nel campionato francese, dopo aver costruito una carriera di successi tra Premier League e Serie A: “A Vai su Facebook

Vlahovic, la certezza Juve è un'occasione Milan: l'accordo si può trovare così; Sorrentino: Il magazziniere Juve disse: 'Ronaldo non ti dà la maglia'. Lui passò e non disse nulla; Juve, l'attacco cambia così: il colpo mercato strappato... all'Inter!.