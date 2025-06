Juventus Next Gen nuovo rinnovo per Owusu | due le opzioni per la nuova scadenza del contratto! Ultimissime

Juventus Next Gen si prepara a blindare Owusu con un rinnovo di contratto, offrendo due possibili scadenze per il suo futuro. Dopo aver deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per alcuni giocatori, la rosa della seconda squadra bianconera si concentra su un progetto di consolidamento sotto la guida di Massimo Brambilla. La strategia juventina punta a rafforzare il roster e costruire un futuro solido per la società . Resta da vedere quale delle due opzioni sarà scelta per il nuovo accordo.

di Marco Baridon Juventus Next Gen, Owusu è prossimo al rinnovo di contratto con la Vecchia Signora! Il prolungamento può avere una di queste due scadenze. La Juventus Next Gen programma il suo futuro. Dopo aver scelto di non esercitare quell’opzione di riscatto per cinque giocatori, la Seconda Squadra bianconera si concentra sul consolidamento della rosa a disposizione di Massimo Brambilla. A tal proposito, va sottolineata l’operazione di “blindatura a doppia mandata” che riguarda Augusto Owusu. Nonostante un contratto giĂ scadente nel 2027, il club bianconero punta molto su di lui. La testimonianza dovrebbe arrivare attraverso un nuovo rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, nuovo rinnovo per Owusu: due le opzioni per la nuova scadenza del contratto! Ultimissime

La #Juventus #NextGen pronta a blindare #Owusu (2005) Dopo il rinnovo di dicembre fino al 2027, il centrocampista prolungherĂ ancora con i bianconeri: 2028 o 2029 la nuova scadenza 21 presenze in Next Gen piĂą due panchine in Prima squadra qu Vai su X

