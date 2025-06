Juventus l’agente sbotta dopo la trattativa saltata | È una vergogna

Una giornata di discussioni infuocate in casa Juventus, tra sconfitte e tensioni. Dopo il pesante 5-2 contro il Manchester City, l'agente del club sbotta: “200 è una vergogna!” La trattativa saltata ha scatenato un focolaio di polemiche e riflessioni sulla strategia futura. È un momento delicato che richiede unità e chiarezza per ritrovare la strada giusta verso il successo.

Scoppia la bufera in casa Juventus dopo la trattativa arenata: l'agente sbotta contro la società bianconera. È un giorno di riflessione questo per la Juventus di mister Igor Tudor. Ieri, la compagine bianconera ha subito una pesantissima lezione per mano del Manchester City di Pep Guardiola, crollando sul rettangolo verde del Camping World Stadium di Orlando con il punteggio di 5-2. Un ko indolore, che di fatto non ha compresso l'accesso dei bianconeri agli ottavi di finale del Mondiale per Club. I prossimi giorni potrebbero essere particolarmente caldi in casa Juve e non solo per via del prossimo turno da giocare contro il Real Madrid, ma anche a causa della questione Weah.