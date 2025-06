Juventus la resa di Orlando | niente reazione solo vecchie fragilità

I bianconeri, apparsi nervosi e fragili, hanno mostrato tutte le loro lacune, confermando che ancora una volta la maturità rimane un obiettivo lontano. La sfida con il Manchester City ha evidenziato come la Juventus debba urgentemente colmare le proprie falle per affrontare le grandi sfide europee con maggiore convinzione e sicurezza. La domanda ora è: come reagirà la squadra di fronte a questa difficile verità?

Doveva essere la partita della maturità, quella in cui prendere sul serio i segnali di crescita visti nelle uscite precedenti. Invece, contro il Manchester City, è andato in scena un copione già noto: la Juventus si è spenta sul palcoscenico internazionale, incapace di reggere l'urto con una squadra vera, costruita per vincere. Il risultato è impietoso: 5-2 per gli inglesi, ma a colpire più del punteggio è stata la sensazione di impotenza. I bianconeri sono stati passivi, disorganizzati e vulnerabili, senza alcuna reazione tecnica o emotiva. L'impressione è che, in questo momento, il gap con le grandi d'Europa sia ancora profondo, strutturale, forse anche mentale.

