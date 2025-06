Juventus Kostic e il mercato della Juve Roma e futuro incerto

Il mercato estivo si infiamma con il futuro incerto di Filip Kostic, l’esterno sinistro della Juventus al centro di voci che lo collegano alla Roma. Dopo un’annata altalenante e il cambio in panchina con Thiago Motta, le speculazioni aumentano, alimentando speranze e preoccupazioni tra i tifosi bianconeri e giallorossi. Quale sarà il destino di Kostic? La risposta si dipanerà nelle prossime settimane, mentre il calcio italiano si prepara a nuovi colpi sorprendenti.

Filip Kostic, esterno sinistro della Juventus, è al centro di voci di mercato che coinvolgono la Roma. Il serbo, arrivato a Torino nell’estate 2022, non ha pienamente convinto. Le sue prestazioni altalenanti e l’arrivo di Thiago Motta come allenatore hanno alimentato speculazioni su una possibile cessione. La Roma, in cerca L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kostic e il mercato della Juve, Roma e futuro incerto

In questa notizia si parla di: juventus - kostic - mercato - juve

Mercato Juventus, da Rugani a Kostic: i possibili “rinforzi” per il Mondiale per Club. La situazione nome per nome dei bianconeri al rientro dai prestiti - Dal rientro dai prestiti al mercato bianconero, Juventus valuta possibili rinforzi per il Mondiale per Club.

Translate postL'Atalanta guarda in casa Juve! Filip Kostic, ai margini dei bianconeri, potrebbe sbarcare a Bergamo dopo il Mondiale per Club. Il pensiero c’è. #Atalanta #Kostic #Juventus #Calciomercato #juventusnews24 #Mercato Vai su X

L'Atalanta guarda in casa Juve! Filip Kostic, ai margini dei bianconeri, potrebbe sbarcare a Bergamo dopo il Mondiale per Club. Il pensiero c’è. #Atalanta #Kostic #Juventus #Calciomercato #juventusnews24 #Mercato Vai su Facebook

Primo allenamento di Kostic con la Juventus: l'idea tra campo e mercato, perché può essere utile con Tudor; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - La Juve si avvicina a Sancho, contatti per Senesi L'Osasuna rifiuta...; Daffara al posto di Perin. Veiga, Kolo Muani, Rugani e Kostic: Juve, Mondiale tra valigie e futuro.

Kostic Juve, possibile cessione in Serie A: una big ripensa all’esterno serbo rientrato ai bianconeri. Le condizioni per l’affare - Gli aggiornamenti di calciomercato Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma avrebbe messo nel mirino ... Segnala juventusnews24.com

Kostic, non buona la 'prima'. Perché la conferma alla Juventus sarebbe un errore - Qualcuno ci aveva creduto, forse aggrappandosi alla speranza che per una volta le cose potessero andare diversamente, che un ritorno da un prestito potesse significare. ilbianconero.com scrive