Juventus infortunio Savona un duro colpo per la squadra

La Juventus si trova di fronte a una sfida difficile: l'infortunio di Nicolò Savona, colpito da una lesione capsulo-legamentosa di alto grado alla caviglia sinistra durante la partita contro il Manchester City, rappresenta un duro colpo per il team. La perdita del giovane talento pesa sul morale della rosa e mette in dubbio alcune strategie future. Ma come reagirà la squadra di fronte a questa emergenza?

La Juventus ha ricevuto una brutta notizia: Nicolò Savona ha subito una lesione capsulo-legamentosa di alto grado alla caviglia sinistra durante la partita contro il Manchester City. Il giovane difensore, uscito dal campo zoppicando, si è sottoposto a esami diagnostici che hanno confermato la gravità dell’infortunio. Questo stop rappresenta una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, infortunio Savona, un duro colpo per la squadra

