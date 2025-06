Juventus in corsa per Gyökeres | un Talento da 60 Milioni

La Juventus si prepara a fare un grande colpo di mercato: Viktor Gyökeres, il talentuoso attaccante svedese dello Sporting Lisbona, potrebbe vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. Con una valutazione da 60 milioni di euro, il club torinese punta deciso sul 26enne, che ha già dimostrato di essere una minaccia costante per le difese avversarie con i suoi numeri impressionanti. La sfida è aperta: il futuro di Gyökeres si scrive ora, e l’attesa cresce.

