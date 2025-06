Juventus imbarazzante il divario col City di Guardiola | Vlahovic caso a parte

La Juventus attraversa un momento difficile, con un divario sempre più evidente rispetto al Manchester City di Guardiola, un vero e proprio abisso che mette in discussione le ambizioni europee bianconere. A complicare il quadro, il caso Vlahovic rappresenta un ulteriore punto di domanda. La recente vittoria del City 5-2 non lascia spazio a dubbi: il confronto tra le due squadre si fa sempre più imbarazzante, e la domanda ora è: come può la Juve risalire la china?

A un certo punto è iniziato a piovere. Era ancora il primo tempo. Ma già una previsione meteo per la Juve, che è finita sotto una grandinata di goal, delusioni e disillusioni. Il Manchester City ha stravinto 5-2, dando perfino l'impressione di non infierire. La giustificazione per Tudor è aver pensato agli ottavi, in programma martedì probabilmente con il Real Madrid. Cinque titolari fuori, soprattutto per preservare i diffidati. Bianconeri quindi in formazione di semi-emergenza, ma non conviene esagerare con gli alibi, perché d'accordo che il super team di Guardiola sulla carta era superiore, però sul campo il divario è stato pure di più.