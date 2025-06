Juventus il livello è troppo basso Fa tenerezza pensare a Vlahovic e Haaland tre anni fa sullo stesso piano

La Juventus si trova in un momento difficile, troppo distante dai fasti di tre anni fa, quando Vlahovic e Haaland erano quasi sullo stesso livello. La recente sconfitta 5-2 contro il Manchester City al Mondiale per club sottolinea le sfide della squadra di Tudor, che deve urgentemente rialzarsi. È arrivato il momento di riprendere in mano le redini e tornare a lottare ai vertici del calcio mondiale.

Brusca sveglia per la Juventus di Tudor che al Mondiale per club ha subito una lezione di calcio dal Manchester City di Guardiola: è finita 5-2, con gol di Vlahovic nel finale e Di Gregorio per distacco migliore in campo. Ergo: sarebbe potuta finire 9-2 o 9-1. Su Tuttosport il direttore Guido Vaciago è impietoso quasi quanto il Manchester City. Il violento richiamo alla realtà delle cose può essere molto utile alla Juventus in questa fase di costruzione della nuova squadra. Damien Comolli l’ha vista in tv, Giorgio Chiellini allo stadio e si saranno resi conto che il mercato dovrà essere importante e decisivo per ridare una competitività di base necessaria a lottare in Italia e a evitare figuracce in Europa, affinché la qualificazione in Champions, festeggiata un mese fa non serva solamente a rimpinguare il bilancio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it