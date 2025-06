Juventus Douglas Luiz e un ritorno in Premier League | Comolli aggiusta il bilancio

Il ritorno di Douglas Luiz in Premier League sembra essere ormai imminente, mentre Comolli lavora per sistemare il bilancio della Juventus. L’esperienza torinese del brasiliano si è rivelata deludente, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Ora, con il mercato in evoluzione, gli appassionati si chiedono se questa saga avrà un nuovo capitolo. Adesso però, il futuro di Douglas Luiz e le strategie di bilancio della Juventus sono al centro dell’attenzione, alimentando speranze e aspettative.

Le aspettative dello scorso anno sono state del tutto deluse: l’arrivo di Douglas Luiz nella scorsa sessione di calciomercato non ha dato i suoi frutti come l’allora ds della Juventus si sarebbe aspettato tanto da affondare il colpo dall’Aston Villa al costo di 50 milioni di euro. Il brasiliano arrivato a Torino con la sua metĂ Alisha Lehmann è finito nel dimenticatoio, lasciando soltanto un retrogusto di rimpianto tra i tifosi. Adesso però, il calciatore potrebbe ritornare utile in qualche modo alla Vecchia Signora, con una cessione che potrebbe risistemare il bilancio bianconero. Douglas Luiz è ormai lontano dal progetto Juventus e la decisione inequivocabile sarebbe quella di venderlo per fare cassa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Douglas Luiz e un ritorno in Premier League: Comolli aggiusta il bilancio

