Juventus dopo la batosta contro il Manchester City arriva il messaggio social | Cadiamo ci rialziamo La FOTO fa scatenare i tifosi

Dopo la dura sconfitta contro il Manchester City, la Juventus non si arrende: un messaggio forte e motivante sui social invita a rialzarsi, a credere nel proprio valore e a guardare avanti. La foto che accompagna il post ha scatenato i tifosi, unendo passione e determinazione. È il momento di dimostrare che, con cuore e grinta, i bianconeri sono pronti a risorgere e a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Juventus, dopo la batosta contro il Manchester City arriva il messaggio: la FOTO in vista degli ottavi di finale. Una brutta sconfitta quella rimediata dalla Juve contro il Manchester City che ha fatto scatenare i tifosi. Ci sta perdere ma non così: è questo il riassunto del pensiero dei supporter bianconeri che speravano nella conqusita del primo posto del girone. Il club bianconero è tornato sui social dopo la disfatta con un post per caricare l’ambiente in vista degli ottavi contro il Real Madrid. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) MESSAGGIO – «Cadiamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com