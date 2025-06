Juventus David e non solo | 20mln per un attaccante dalla Francia

La Juventus si prepara a sorprendere ancora, con grandi mosse sul calciomercato che puntano a rafforzare la rosa e ritrovare entusiasmo. Oltre a Jonathan David, i bianconeri stanno stringendo i tempi per un altro colpo dalla Francia, investendo 20 milioni di euro. Dopo una prestazione altalenante contro il Manchester City, la squadra sa che bisogna agire subito per risollevare le sorti della stagione. In questo scenario, i prossimi sviluppi saranno decisivi per il futuro della Vecchia Signora.

La Juventus sta lavorando tanto in sede di calciomercato ed in tal senso si attendono sviluppi da questo punto di vista. I bianconeri, però, oltre a Jonathan David stanno lavorando ad un altro colpo che arriva dalla Francia per 20 milioni di euro. Per i bianconeri la situazione dopo la partita di ieri sera è diventata un po' delicata. Dopo un ottimo inizio al Mondiale per Club, contro il Manchester City è arrivato il più classico dei bagni di realtà . La squadra di Pep Guardiola ha letteralmente passeggiato su quella di Igor Tudor, rendendo una volta di più palese il fatto che questa squadra per tornare realmente competitiva ha bisogno di diversi innesti.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Su Jonathan #David la #Juve lavora su una proposta da 5mln più 2mln di bonus che andrebbe ad accontentare la richiesta del calciatore da 7mln netti. La quadra andrebbe trovata sulle richieste legate al bonus alla firma e alle commissioni (totale 20mln). Vai su Facebook

